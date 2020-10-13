Son dakika haberi | Kağıthane'de kucağında çocuğuyla araç süren kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Kağıthane'de kucağında çocuğuyla araç süren kişi gözaltına alındı

13.10.2020 19:09 | Son Güncelleme: 13.10.2020 19:12
Son dakika haberi | Kağıthane'de kucağında çocuğuyla araç süren kişi gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre İstanbul Kağıthane'de kucağında çocuğuyla araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Kağıthane'de kucağında çocuğuyla araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Bomonti tünel çıkışında kucağına çocuğunu alarak araç kullanan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 34 BUU 546 plakalı araç sürücüsünün Eyüp Ş. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınarak Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen Eyüp Ş.'ye, 2918 sayılı K.T.K'nın 47\1D trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yöneltmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 132 TL idari para cezası kesildi.

Eyüp Ş. hakkında, ayrıca TCK 179/2'den "Kara, deniz, hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesine istinaden adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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