Son dakika haberi! Kağıthane'de kapağın kırılmasıyla 5 metreden depoya düşen kişi yaralandı
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Son dakika haberi! Kağıthane'de kapağın kırılmasıyla 5 metreden depoya düşen kişi yaralandı

Son dakika habere göre KAĞITHANE'de, yeşillik alandaki deponun üstüne çıkan bir kişi, kapağın kırılmasıyla 5 metre yükseklikten deponun içine düşerek yaralandı.

Son dakika haberi! Kağıthane'de kapağın kırılmasıyla 5 metreden depoya düşen kişi yaralandı
01.06.2020 21:32 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:35
KAĞITHANE'de, yeşillik alandaki deponun üstüne çıkan bir kişi, kapağın kırılmasıyla 5 metre yükseklikten deponun içine düşerek yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan mevkiinde 20.00 sıralarında meydana geldi. Yol kenarındaki yeşillik alanda arkadaşlarıyla alkol alan Muharrem A., bir süre sonra sulama yapan görevlilerin kullandığı öğrenilen deponun üzerine çıktı. Muharrem A. depo üzerinde dolaşırken, kapağın kırılması nedeniyle 5 metre yükseklikten deponun içine düştü. 

Olayı fark eden arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince deponun içinde ilk müdahalesi yapılan Muharrem A., itfaiye ekiplerinin uzattığı ip yardımıyla dışarı çıktı. Düşme sonucu yüzünde ezik ve çizikler oluşan Muharrem A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, çürük olduğu ve menteşelerinin koptuğu tespit edilen kapağı yerine oturttuktan sonra  deponun çevresini emniyet şeridiyle kapattı. Muharrem A.'nın arkadaşı Yılmaz Tanrıkulu "Burada oturuyorduk, arkadaş aşağıya düştü. 6-7 metre var yani yükseklik. Öbür arkadaş yanında. Kapak kırıldı, aşağıya düştü" dedi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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