Son dakika haberi! Kağıthane'de 'İstihdam Hizmet Noktası' açıldı
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Son dakika haberi! Kağıthane'de 'İstihdam Hizmet Noktası' açıldı

Son dakika haberlerine göre Kağıthane'de iş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getirecek 'İstihdam Hizmet Noktası' bugün vatandaşlar için hizmete açıldı.

Son dakika haberi! Kağıthane'de 'İstihdam Hizmet Noktası' açıldı
19.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:30

Kağıthane'de iş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getirecek 'İstihdam Hizmet Noktası' bugün vatandaşlar için hizmete açıldı.

Kağıthane'de iş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getirecek İstihdam Hizmet Noktası bugün vatandaşlar için hizmete açıldı. Açılışa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Merkez sayesinde tüm sektör ve pozisyonlara uygun adaylar Kağıthane Belediyesi'ne bağlı insan kaynakları ekibince ön mülakata tabi tutularak firmalara yönlendiriliyor. Bu sayede işe uygun işçi prensibiyle; firmaların kısa sürede eleman ihtiyacını karşılamaları hedefleniyor. İstihdam Hizmet Noktası sayesinde başvuruda bulunan vatandaşlar da kendilerine en uygun işi bulabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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