İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İNŞAAT ALANINDAKİ GÖLETE GİREN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İNŞAAT ALANINDAKİ GÖLETE GİREN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ / İstanbul DHAKağıthane'de inşaat alanındaki gölete giren 10 yaşındaki Mithat Evlice boğularak hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ/ İstanbul DHA

Kağıthane'de inşaat alanındaki gölete giren 10 yaşındaki Mithat Evlice boğularak hayatını kaybetti. Kağıthane'de inşaat alanındaki gölete giren 10 yaşındaki Mithat Evlice bir anda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin yaklaşık bir saat süren aramalarının ardından Evlice sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Evlice hayatını kaybetti. Olay, saat 19.00 sıralarında Seyrantepe, Mahallesi Cevher Sokak'ta bulunan inşaat alanında meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yaklaşık 4 yıl önce inşaatına başlanan binanın temelinde oluşan gölete giren 10 yaşındaki Mithat Evlice bir anda balçığa saplanarak kayboldu. Çevrede bulunanlar tarafından itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, inşaat alanındaki suyu boşaltırken, göletin içerisinde dalgıç ekipleri arama yaptı. Ekipler tarafından yaklaşık bir saat süren arama çalışmalarının ardından Mithat Evlice sudan çıkarıldı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Evlice, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kağıthane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 yaşındaki küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MAHALLELİ MÜTEAHHİDİ VE BELEDİYEYİ SUÇLADI

Mahalle sakinleri göletin doldurulması için dilekçe verdiklerini belirtirken belediyeyi ve müteahhidi ihmalkarlıkla suçladı. Bir mahalle sakini, 'Çocuklar suya giriyor biz bağırıp kovuyoruz. Biz bunu belediyeye bildirdik ama su boşalmadı. Neticesi bu can kaybı. Bu tamamen ihmalkarlık. Hem belediyenin hem müteahhidin ihmalkarlığı" dedi. Başka vatandaş ise, 'Biz burayı defalarca belediyeye telefon ettik. Hem Büyükşehir Belediyesi'ne hem Kağıthane Belediyesi'ne bildirdik. Kimse burayla ilgilenmedi. Polis geliyor. Düdük çalıp gidiyor. Çocuklar dışarı çıkamıyor. Bu parklarda yatıyor tinerciler. Müteahhide bu şekilde bıraktı gitti burayı. Bizim ülkemizde bir yerde ölü olacak ki, ondan sonra gelecekler sahip çıkacaklar" dedi.

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İNŞAAT ALANINDAKİ GÖLETE GİREN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULDU
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İNŞAAT ALANINDAKİ GÖLETE GİREN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULDU
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İNŞAAT ALANINDAKİ GÖLETE GİREN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULDU
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İNŞAAT ALANINDAKİ GÖLETE GİREN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULDU
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İNŞAAT ALANINDAKİ GÖLETE GİREN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULDU
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İNŞAAT ALANINDAKİ GÖLETE GİREN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULDU
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İNŞAAT ALANINDAKİ GÖLETE GİREN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULDU
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İNŞAAT ALANINDAKİ GÖLETE GİREN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULDU
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İNŞAAT ALANINDAKİ GÖLETE GİREN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULDU
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İNŞAAT ALANINDAKİ GÖLETE GİREN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Normalleşme dönemi başladı, vatandaşlar plajlara akın etti
Normalleşme dönemi başladı, vatandaşlar plajlara akın etti
Son dakika haber: FETÖ'ye yönelik 'ankesör' soruşturmasında 16 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber: FETÖ'ye yönelik "ankesör" soruşturmasında 16 şüpheli gözaltına alındı
Kovid-19'la mücadelede İstanbul'da uygulanan toplam aşı miktarı 5 milyon dozu aştı
Kovid-19'la mücadelede İstanbul'da uygulanan toplam aşı miktarı 5 milyon dozu aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Nikos Dendias Adnan Menderes İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Merih Demiral Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İNŞAAT ALANINDAKİ GÖLETE GİREN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 22:49:47. #1.16#

title