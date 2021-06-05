İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İNŞAAT ALANINDAKİ GÖLETE GİREN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULDU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ / İstanbul DHAKağıthane'de inşaat alanındaki gölete giren 10 yaşındaki Mithat Evlice boğularak hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ/ İstanbul DHA

Kağıthane'de inşaat alanındaki gölete giren 10 yaşındaki Mithat Evlice boğularak hayatını kaybetti. Kağıthane'de inşaat alanındaki gölete giren 10 yaşındaki Mithat Evlice bir anda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin yaklaşık bir saat süren aramalarının ardından Evlice sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Evlice hayatını kaybetti. Olay, saat 19.00 sıralarında Seyrantepe, Mahallesi Cevher Sokak'ta bulunan inşaat alanında meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yaklaşık 4 yıl önce inşaatına başlanan binanın temelinde oluşan gölete giren 10 yaşındaki Mithat Evlice bir anda balçığa saplanarak kayboldu. Çevrede bulunanlar tarafından itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, inşaat alanındaki suyu boşaltırken, göletin içerisinde dalgıç ekipleri arama yaptı. Ekipler tarafından yaklaşık bir saat süren arama çalışmalarının ardından Mithat Evlice sudan çıkarıldı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Evlice, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kağıthane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 yaşındaki küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MAHALLELİ MÜTEAHHİDİ VE BELEDİYEYİ SUÇLADI

Mahalle sakinleri göletin doldurulması için dilekçe verdiklerini belirtirken belediyeyi ve müteahhidi ihmalkarlıkla suçladı. Bir mahalle sakini, 'Çocuklar suya giriyor biz bağırıp kovuyoruz. Biz bunu belediyeye bildirdik ama su boşalmadı. Neticesi bu can kaybı. Bu tamamen ihmalkarlık. Hem belediyenin hem müteahhidin ihmalkarlığı" dedi. Başka vatandaş ise, 'Biz burayı defalarca belediyeye telefon ettik. Hem Büyükşehir Belediyesi'ne hem Kağıthane Belediyesi'ne bildirdik. Kimse burayla ilgilenmedi. Polis geliyor. Düdük çalıp gidiyor. Çocuklar dışarı çıkamıyor. Bu parklarda yatıyor tinerciler. Müteahhide bu şekilde bıraktı gitti burayı. Bizim ülkemizde bir yerde ölü olacak ki, ondan sonra gelecekler sahip çıkacaklar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı