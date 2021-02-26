Kağıthane'de dört ayrı operasyonda 87 kilo uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kağıthane'de dört ayrı operasyonda 87 kilo uyuşturucu ele geçirildi

26.02.2021 11:24 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:32
Kağıthane'de dört ayrı operasyonda 87 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Özgür EREN İSTANBUL DHA Kağıthane'de, dört ayrı operasyonda 87 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Özgür EREN İSTANBUL DHA Kağıthane'de, dört ayrı operasyonda 87 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki ay süren teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonda dört kişi cezaevine gönderildi. Uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyon anı ise kameraya yansıdı.

Kağıthane'de bonzai olarak tabir edilen maddelerin ilaçlarla miktarının artırılarak vakumlandığı ihbarını alan polis, söz konusu adresi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık iki ay süren takip sonucu 15 Aralık'ta durdurulan araçtan 2 kilo 45 gram bonzai maddesi ele geçirildi. S.M isimli kişi gözaltına alındı. Operasyonlarına devam eden ekipler, yaşı küçük M.A'nın evinde arama yaptı. Yapılan aramada elektrik süpürgesinin içinde 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A'ya adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 28 Ocak'ta durdurulan bir araçtan da 4 paket halinde 2 kilo 24 gram bonzai ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, tespitini yaptığı bir adreste de 142 parça vakumlanmış halde 71 kilo 831 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyonda H.A, A.K, R.T ve Y.Ç gözaltına alındı. Dört kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı.Son operasyon ise dün yapıldı. Adresi tespit edilen bir yere giren ekipler, 23 parça halinde 500 gramlık paketler halinde vakumlanmış 11 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Kağıthane'de dört ayrı operasyonda 87 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kağıthane'de dört ayrı operasyonda 87 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kağıthane'de dört ayrı operasyonda 87 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Meral Akşener Berat Albayrak Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Mustafa Er Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Darbe Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kağıthane'de dört ayrı operasyonda 87 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 11:31:54. #1.14#
title