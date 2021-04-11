Kağıthane'de açık bilardo salonuna polis baskını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kağıthane'de açık bilardo salonuna polis baskını

İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de açık bilardo salonuna polis baskını Kağıthane'de kapalı olması gereken saatte açık olan bilardo salonuna polis ekipleri baskın yaptı.

Kağıthane'de açık bilardo salonuna polis baskını

İSTANBUL - Kağıthane'de kapalı olması gereken saatte açık olan bilardo salonuna polis ekipleri baskın yaptı. İşyerinde bulunan 48 şahsa 166 bin 512 lira idari para cezası kesildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, korona virüs tedbirleri kapsamında Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bilardo salonuna baskın gerçekleştirdi. Kapalı olması gereken saatte açık olan işyerinde bulunan 48 şahsa "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun" 282. maddesine istinaden 166 bin 512 lira İdari para cezası işlemi uyguladı. Bahse konu işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Kağıthane'de açık bilardo salonuna polis baskını
Kağıthane'de açık bilardo salonuna polis baskını
Kağıthane'de açık bilardo salonuna polis baskını
Kağıthane'de açık bilardo salonuna polis baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mario Draghi Türker Ertürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Oğuzhan Koç Bülent Ersoy Armağan Çağlayan
Spor Muslera Arda Turan Gökhan Töre Ünal Karaman Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Karagümrük
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kağıthane'de açık bilardo salonuna polis baskını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 14:53:56. #1.15#
title