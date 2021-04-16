Son dakika haberi... Kağıt atıklar geri dönüşüme kazandırıldı
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Son dakika haberi... Kağıt atıklar geri dönüşüme kazandırıldı

Son dakika haberi... Kağıt atıklar geri dönüşüme kazandırıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulu ve Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 3,74 ton kağıt atığı geri dönüşüme kazandırılarak yaklaşık 68 ağacın kesilmesi önlendi.

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulu ve Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 3,74 ton kağıt atığı geri dönüşüme kazandırılarak yaklaşık 68 ağacın kesilmesi önlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi ve Teknik Masura Kağıt Fabrikası arasında sağlanan iş birliği ile kağıt atıklar yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Kaynakların verimli kullanımı, maliyetlerin azaltılarak israfın önlenmesi, çevresel risklerin azaltılması ve çevre koruma bilincine sahip üniversite hedefiyle çalışan Trakya Üniversitesinde sıfır atık ve geri dönüşüm faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda atıklar ayrıştırılarak toplanarak hem çevreye, hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlayan Trakya Üniversitesi 3 bin 740 kilogram kağıt atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Uzunköprü Meslek Yüksekokulu ve Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi tarafından nisan ayında gerçekleştirilen kağıt atıkların geri dönüşüme kazandırılması sayesinde yaklaşık 68 ağacın kesilmesi önlenirken aynı zamanda sera gazı etkisi azaltıldı ve yaklaşık 9 metreküp 3 depolama alanından tasarruf edildi.

Sıfır Atık projesine ve geri dönüşüm hareketine katılımlarından ve desteklerinden ötürü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Çevre Mühendisi Tuba Doğru; Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Sağıroğlu, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fuat Erduğan, Fakülte Sekreteri Sezai Bozkurt ve Şef Kemal Say'a teşekkür belgesi takdim etti.

Ayrıca geri dönüşüme dahil edilen kağıt atıklardan elde edilecek gelir "Bir Öğrenci de Sen Okut" kampanyasına aktarılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı

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