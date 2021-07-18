Son dakika haberi | Kafede tartıştı, 4 el ateş açıp yaraladı
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Son dakika haberi | Kafede tartıştı, 4 el ateş açıp yaraladı

Son dakika haberi | Kafede tartıştı, 4 el ateş açıp yaraladı
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Hakan A. (46), kafede tartıştığı Tuncer S.'yi tabancayla 4 el ateş ederek, yaraladı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Hakan A. (46), kafede tartıştığı Tuncer S.'yi tabancayla 4 el ateş ederek, yaraladı. Tuncer S., hastaneye kaldırılırken, Hakan A. da gözaltına alındı. 

Olay, öğleden sonra, Derince'nin Yenikent Mahallesi'ndeki kafede meydana geldi. Hakan A. ve Tuncer S., birlikte geldikleri kafede bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan A., yanındaki tabanca ile Tuncer S.'ye 4 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Tuncer S., kanlar içinde yerde kalırken, Hakan A. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Tuncer S., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Hakan A.'yı kısa sürede suç aletiyle yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  


Son dakika haberi | Kafede tartıştı, 4 el ateş açıp yaraladı
Son dakika haberi | Kafede tartıştı, 4 el ateş açıp yaraladı
Son dakika haberi | Kafede tartıştı, 4 el ateş açıp yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

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