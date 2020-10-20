Son dakika haberi! Kafasından vurulmuş halde bulunan genç yaşam mücadelesi veriyor
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Son dakika haberi! Kafasından vurulmuş halde bulunan genç yaşam mücadelesi veriyor

20.10.2020 16:14 | Son Güncelleme: 20.10.2020 16:19
Son dakika haberi! Kafasından vurulmuş halde bulunan genç yaşam mücadelesi veriyor

Son dakika haberi... Gaziantep'te kafasından vurulmuş halde bulunan yabancı uyruklu şahıs hastanede yaşam mücadelesi verirken olayın şüphelileri ise polis tarafından gözaltına alındı.

Gaziantep'te kafasından vurulmuş halde bulunan yabancı uyruklu şahıs hastanede yaşam mücadelesi verirken olayın şüphelileri ise polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesinde bulunan sanayi sitesinde kafasından vurulmuş halde bulunan Muhammed Al Halıd (20) isimli yabancı uyruklu genç ilçedeki özel bir hastanede yaşam mücadelesi sürüyor. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürerken Muhammed Al Halıd'in sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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