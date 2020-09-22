Son dakika haberi: KAEÜ'si, öğretim elemanları AYDEP üzerinden eğitim aldı
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Son dakika haberi: KAEÜ'si, öğretim elemanları AYDEP üzerinden eğitim aldı

Son dakika gündem haberi: Koronavirüs pandemisi nedeniyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde öğretim elemanları AYDEP üzerinden eğitim aldı.

Son dakika haberi: KAEÜ'si, öğretim elemanları AYDEP üzerinden eğitim aldı
22.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:18

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde öğretim elemanları AYDEP üzerinden eğitim aldı.

Üniversite AYDEP Koordinatörlüğü ve Uzaktan Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından tüm öğretim elemanlarına verilen eğitimlere 783 öğretim elemanı katıldı.

Üniversite Eğitim Fakültesi öğretim elemanları Doç. Dr. Menderes Ünal, Dr. Öğr. Üyesi Sultan Selen Kula, Dr. Öğr. Üyesi Ersoy Karabay, Arş. Gör. Yasemin Kuzu ve Arş. Gör. Şeyma Erbay Mermer tarafından verilen eğitimler "Program Geliştirme" ve "Ölçme Değerlendirme" başlıkları altında ve 5 oturumda gerçekleşti.

Online eğitim ile ilgili öğretim elemanlarına bilgi veren KAEÜ'si Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin uzaktan eğitim uygulamasıyla öğrenci ve öğretim elemanlarının mekan engelini kaldırdığını ve bu uygulamaları ile uzaktan eğitim alanında bir marka haline geldiğini söyledi. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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