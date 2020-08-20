Son dakika haberi... Kadirli'de yunus timleri göreve başladı Son dakika haberi... Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan motosikletli yunus timleri düzenlenen törenle göreve başladı.

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan motosikletli yunus timleri düzenlenen törenle göreve başladı.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, İlçe Emniyet müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, önleyici hizmet kalitesinin arttırılması, olaylara daha etkin ve hızlı müdahale etmek amacıyla, bir komiser yardımcısı ve 8 polis memurundan oluşan timlerin göreve başladığını söyledi.

Yunus timlerinin aynı zamanda genel asayiş olaylarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek şok uygulamalar ile denetimlerini sürdüreceğini ifade eden Arık, "Yunus timinde görevli personelimiz, ilçede vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu yerlerde, polis araçlarının giremediği dar sokaklarda gerçekleşmesi muhtemel olayların önüne geçerek asayiş ve narkotik olaylarında görev alacaklar. Suç işleme niyetinde olanların caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olayların en kısa sürüde müdahale edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanması konusunda da önemli görevler üstlenecekler." diye konuştu.

Kaynak: AA