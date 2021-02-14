Son dakika haber! Kadir Topbaş'ın cenazesi hastaneden alındı
14.02.2021 10:20 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:27
Son dakika habere göre KORONAVİRÜS nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kadir Topbaş'ın cenazesi, bu sabah 09.30'da hastaneden alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi.
KORONAVİRÜS nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kadir Topbaş'ın cenazesi, bu sabah 09.30'da hastaneden alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi.
- İstanbul
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Kadir Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Kadir Topbaş dün hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı