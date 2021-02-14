Son dakika haber! Kadir Topbaş'ın cenazesi hastaneden alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Kadir Topbaş'ın cenazesi hastaneden alındı

14.02.2021 10:20 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:27
Son dakika haber! Kadir Topbaş'ın cenazesi hastaneden alındı

Son dakika habere göre KORONAVİRÜS nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kadir Topbaş'ın cenazesi, bu sabah 09.30'da hastaneden alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi.

KORONAVİRÜS nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kadir Topbaş'ın cenazesi, bu sabah 09.30'da hastaneden alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi. 

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Kadir Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Kadir Topbaş dün hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.


- İstanbul
Son dakika haber! Kadir Topbaş'ın cenazesi hastaneden alındı
Son dakika haber! Kadir Topbaş'ın cenazesi hastaneden alındı
Son dakika haber! Kadir Topbaş'ın cenazesi hastaneden alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Osman Kavala Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Deniz Türüç Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Kadir Topbaş'ın cenazesi hastaneden alındı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 10:27:57. #1.14#
title