Son dakika haberi... 'Kadınsın araç boyama işinden anlamazsın' dediler, müdavimi oldular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... 'Kadınsın araç boyama işinden anlamazsın' dediler, müdavimi oldular

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da kadınlar, araç boyama işinde çığır açtı.

Son dakika haberi... 'Kadınsın araç boyama işinden anlamazsın' dediler, müdavimi oldular
29.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:35

Diyarbakır'da kadınlar, araç boyama işinde çığır açtı. İlk başlarda şüpheyle bakılan ve kadınlar, gösterdikleri performanslarının ardından erkek ustalara taş çıkartarak vazgeçilmez oldu.

Diyarbakır'da eşinin farklı bir ilde yeni işletme açmasından dolayı, boş kalan işletmesi için kolları sıvayan Nurgül Durukan, erkek boya ustalarına taş çıkarttı. Müşterilerin göz bebeği olan Durukan, kadın çalışanlarla profesyonel ekip kurdu. Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu üzerinde açtığı işletme 4'ü kadın olmak üzere 10 kişilik ekibi ile ilk günler 3 araçla başlayan Durukan, şimdilerde ise yoğunluktan randevulu sisteme geçti. Araç çizik onarım, orijinal boya değerlerinde mikro onarım ve boyama, pasta cila, boya koruma, far ve detaylı temizlik, kuaför gibi araç estetiği isteğiyle gelen müşterilerine memnuniyet sağlayan Durukan, Diyarbakır'ın sayılı ustalarından biri oldu. İlk dönemlerde müşterilerinden 'Sen anlamasın' gibi tepkiler alan Durukan şimdilerde müşteriler araçlarını kendisi işleme alması için sıraya girdi.

"Merakım vardı, fırsat doğdu"

Evli ve 3 çocuk annesi olan Nurgül Durukan, araçlarla uğraşma merakının olduğunu, kendisine verilen fırsatı 1 yıldır değerlendirdiğini ve devamını getireceğini kaydetti. Durukan, "Araç çizik onarım, orijinal boya değerlerinde mikro onarım ve boyama, pasta cila, boya koruma, far ve detaylı temizlik, kuaför gibi araçların bütün bakımını yapıyoruz. Eşim 26 yıldır bu işle ilgileniyor. Türkiye'nin 13 ilinde uygulama bayimiz var, araç işlemleri yapıyoruz. Eşim Antalya'da şube açınca burası boş kalacaktı diye işin başına geçmemi istedi. Bu işe merakım vardı, yıllardır istiyordum, o da merakım var diye fırsat verdi, yapabileceğimi ve bana güvendiğini söyledi. Ben de işin başına geçtim. Araç yıkama, pasta cila, detaylı temizlik ve boyası çizik, taş onarımı, orijinal mikron değerlerinde boya işlemiyle işe başladım. Yaklaşık 1 yıldır burayı işletiyorum, ikinci yılımıza girdik, ciddi anlamda bir yol kat ettik, özellikle bayan arkadaşlarımızın desteğiyle daha da iyi bir yere geldik. Bu işe girdiğimde Diyarbakır'da bayan olarak biraz sıkıntılar yaşadım. Müşteriler geldiğinde 'Ustayı çağırır mısınız, siz araçtan anlar mısınız' gibi tepkiler gördüm. Şuanda 'Abla sen dükkanda isen gelelim, işlemi senin almanı istiyorum' diyen müşteri potansiyelim artı. Bu tepkileri tamamen yendik, şuanda detaylı temizlik, iç dış yıkama, pasta cila ve taş atık onarımı rahatlıkla bayan arkadaşlarımız yapıyor. Özellikle detaylı temizlik işlemde arkadaşlarımızın çok profesyonel çalışmaları var" dedi.

"Kadın isterse yapabilir"

Kadınların azmetmesi halinde her işi yapabileceğini kaydeden Nurgül Durukan, "Bir bayan aslında ne isterse yapabilir yeter ki azmetsin. 10 çalışanım var, 4 bayan 6 erkek personelimiz. Bayan eli değerse daha iyi oluyormuş düşüncesi oluşturuyoruz. Diyarbakır'da bayan ustaları kazandırmak istiyorum ve bu yönde de bayan arkadaşlarımızı aşılamaya devam edeceğim. Hedefim burada bayan arkadaşlara iş potansiyelini artırmak, büyüme konusunda hedefimiz büyük ilk açtığım zamanlarda 3 araçla çalışırken şuan randevu sistemi ile çalışıyoruz. Bu işi sadece erkeklerin yapmadığını kadınlarında bu işi profesyonel bir şekilde yapabileceğinin bir örneğidir kurumumuz. Kadın isterse her şey olur, yapabilir" diye konuştu.

Bu iş sayesinde evden çıktı

Daha önce çalışmadığını ve bu iş sayesinde evden çıktığını aktaran 2 çocuk annesi Fahriye Kaynak da yaptığı işi gururla çevresine aktardığını söyledi. Kaynak, "İlk defa çalışıyorum, ilk olduğu içinde fazlasıyla heyecanlıydım. Nurgül hanım sayesinde evden çıktım, 2 çocuk annesiyim daha önce hiç çalışmadım. Ailemizden herhangi bir tepki almadım, gururla yapıyoruz, biz aile gibiyiz, çevreme, arkadaşlarıma ve aileme anlatıyorum. Çalışmanın başka bir duygu olduğunu anlatıyorum, evde oturan kadınlardan çoğu kendi ayaklarının üzerinde duramayacağını zannediyor, buradan bütün kadınlara sesleniyorum siz istedikten sonra her şeyi yaparsınız" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Haber
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Haber
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Haber
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Haber
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı Haber
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
F.Bahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse kendisini savundu: Haklı olduğumu düşünüyorum
F.Bahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse kendisini savundu: Haklı olduğumu düşünüyorum
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Aşı çalışmaları yapan Çinli şirket duyurdu: İnsanlar üzerinde başarıyla denedi
Aşı çalışmaları yapan Çinli şirket duyurdu: İnsanlar üzerinde başarıyla denedi
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Adnan Menderes Mustafa Varank Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Murat Boz Oğuzhan Koç Gonca Vuslateri Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Muğla Yangın Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... 'Kadınsın araç boyama işinden anlamazsın' dediler, müdavimi oldular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 10:41:15. #1.15#
title