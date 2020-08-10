Son dakika haberi: "Kadının gücüyle doğan gün" projesi Gelen son dakika haberine göre Uzunköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kadının gücüyle doğan gün" projesi kapsamında ilçede yaşayan kadınlara doğum günü kartı gönderiyor.

Uzunköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kadının gücüyle doğan gün" projesi kapsamında ilçede yaşayan kadınlara doğum günü kartı gönderiyor.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, yaptığı açıklamada, Uzunköprü Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz her projenin altında kadın ve aile olgusunun yer aldığını belirtti.

Uzunköprü'nün yürekli, güçlü ve güzel kadınları için ne yapılsa az olduğunu vurgulayan Becan, "Yürekli kadınları için ne yapsak az biliyoruz. Ancak onlara verdiğimiz değeri gösterebilmek adına hazırladığımız doğum günü kartlarımız teslim edilmeye başlandı. Aldığımız geri dönüşler bizleri çok mutlu ediyor. Kadınlarımızdan aldığımız güçle, hayal ettiğimiz Uzunköprü için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: AA