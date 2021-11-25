Son dakika haberi | Kadına şiddet ihbarına giden polislere pastalı sürpriz - Haberler
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Son dakika haberi | Kadına şiddet ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kadına şiddet ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

Gelen son dakika haberine göre HAKKARİ'de Çiğdem Şahin, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) butonuna basarak yardım istedi.

HAKKARİ'de Çiğdem Şahin, Kadın Destek Uygulaması'nın ( Kades ) butonuna basarak yardım istedi. Şahin, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde, ihbar üzerine adrese gelen ekipleri pastayla karşılayarak sürpriz yaptı.

Kent merkezinde oturan Çiğdem Şahin, KADES uygulamasının butonuna basarak polisten yardım istedi. 2 dakika içinde adrese ulaşan polis ekipleri, Şahin tarafından pastayla karşılandı. Çiğdem Şahin, polisin kadına yönelik şiddete karşı verdiği öneme dikkat çekerek, "Bugün arkadaşlarımızla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla polis ekiplerimizin ne kadar kısa sürede geleceklerini merak edip dolayısıyla KADES uygulamasındaki butona bastık. Polis ekiplerimiz 2 dakika içinde geldiler. Biz de onlara pasta sürprizi yaptık. Şiddet gören bütün kadınlarımıza sesleniyoruz. KADES uygulamasını indirin, başınıza bir şey geldiğinde butona basmanızı rica ediyoruz" dedi.


Son dakika haberi | Kadına şiddet ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

Son dakika haberi | Kadına şiddet ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

Son dakika haberi | Kadına şiddet ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

Son dakika haberi | Kadına şiddet ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

Son dakika haberi | Kadına şiddet ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

Son dakika haberi | Kadına şiddet ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

Son dakika haberi | Kadına şiddet ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

Son dakika haberi | Kadına şiddet ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

Son dakika haberi | Kadına şiddet ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

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Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Naser Al-Raisi'nin seçildiği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Son Dakika Haberleri

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