Son dakika haberi | Kadın jandarmalardan ortaokul öğrencisi Elif'i sevindiren ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Kadın jandarmalardan ortaokul öğrencisi Elif'i sevindiren ziyaret

Son dakika haberi | Kadın jandarmalardan ortaokul öğrencisi Elif'i sevindiren ziyaret
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Akseki ilçesinde kadın jandarmalar, kendileriyle aynı mesleği yapma hayalini kuran ortaokul öğrencisi Elif Sevde Uzun'u ziyaret ederek sevindirdi.

Akseki ilçesinde kadın jandarmalar, kendileriyle aynı mesleği yapma hayalini kuran ortaokul öğrencisi Elif Sevde Uzun'u ziyaret ederek sevindirdi.

Akseki Taşlıca Ahmet Hamdi Akseki Ortaokulu öğrencisi Elif Sevde Uzun, derste öğretmenine "kadınların da jandarma olup olamayacağını" sordu.

Elif'in jandarma olma hayalini öğrenen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğünün kadın personelleri harekete geçti.

Jandarmalar, Elif'i okulunda ziyaret ederek isminin yazılı olduğu asker künyesi ve jandarma ajandası hediye etti.

Uzun, jandarmanın sürpriziyle duygulanarak unutulmayacak bir gün yaşadığını söyledi.

Öte yandan ekipler öğrencilere kariyer günleri meslek tanıtımı kapsamında jandarma hakkında bilgilendirme yaptı.

KONYA'DAN MANAVGAT'A GELİP, EVDEN AYRILAN KARISINI BIÇAKLADI

KONYA'DAN MANAVGAT'A GELİP, EVDEN AYRILAN KARISINI BIÇAKLADI

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title