KIRIKKALE (İHA) - Kadın jandarmalar ve vatandaşlar kadına şiddete 'dur' dedi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kadın jandarma personelleri, 'kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim' pankartıyla vatandaşlarla yürüdü.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik için Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, protokol üyeleri ve kadınlar, Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir araya geldi. İl Protokolü ve vatandaşlar, "Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim" pankartı açılarak Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına kadar yürüdü. Meydanda kurumlar tarafından açılan stantları gezen Vali Tekbıyıkoğlu, kadınlara "KADES" uygulamasını indirmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Kadına yönelik şiddeti hem devlet hem de insani ve vicdani olarak önemsediklerini dile getiren Tekbıyıkoğlu "Kadına şiddet meselesini ne kadar gündemde tutabilirsek, ne kadar çok billboardlarımızda olursa, ne kadar çok sosyal medyada paylaşabilirsek, bu tür çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğunu ve ehemmiyetini vatandaşlarımıza gösterebiliriz. Bugün böyle bir yürüyüş planladık. Hem çalışma arkadaşlarımızla beraber hem sivil katılımda oldu" ifadesini kullandı.

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hazırlanan 5 maddelik "Halk Sözleşmesi"ne imza atan Tekbıyıkoğlu, kadınlarla turuncu balon uçurdu.