Son dakika haberi... Kadın girişimciden, 'çocuklar gülsün' projesi
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Son dakika haberi... Kadın girişimciden, 'çocuklar gülsün' projesi

23.03.2021 12:42 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:49

Bir son dakika haberine göre Kadın girişimciden, 'çocuklar gülsün' projesi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kadın girişimci, 'Çocuklar Gülsün' projesi yaptı.

Kadın girişimciden, 'çocuklar gülsün' projesi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kadın girişimci, 'Çocuklar Gülsün' projesi yaptı. Genç kadın girişimci, bu proje ile kırsal mahallelerde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılamak istiyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ailesinin destekleriyle açtığı kitap evi sayesinde bir çok ihtiyaç sahibi öğrencinin kırtasiye ihtiyacını karşılayan kadın girişimci Ayşe Serkendi, başlattığı, 'Çocuklar Gülsün' projesiyle özelikle kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılamak istiyor. Sosyal medyadan paylaştığı projeye kısa sürede birçok il ve ilçeden hayırseverler destek verdi.

'Maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamadığını ve her zaman okuma hevesiyle yaşadığını belirten Ayşe Serkendiz, amacının çocukların okuması olduğunu belirtti.' Ayşe Serkendiz, "Ben genç girişimci olarak ailemin desteğiyle işyeri açtım, ilkokul mezunuyum ailemin maddi durumundan dolayı okuyamadım, okuyamadığım için hep hayal ederdim maddi durumu olmayan öğrencilerin okuması için bir nebzede katkı sunmak amacıyla böyle bir proje başlatmaktı. Kısa süre önce açtığım işyerinde hayallerimin ilk adımlarını atmak için kırsal mahallelerimiz ve Engelli ailelerinin öğrencilerine yönelik 'Çocuklar gülsün' projesi başlattım, proje kapsamında bin öğrenciye içerisinde kalem, boya, resim defteri ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerden oluşan hediye paketi hazırlamaya başladım" dedi.

Kısa sürede 200 paket hazırladı

Kısa bir süre önce başlatılan 'Çocuklar Gülsün' projesiyle 200 hediye paketi hazırlandığını söyleyen Serkendiz, "Başlattığım proje gün geçtikçe Türkiye'nin her il ve ilçesinde bulunan duyarlı insanlarımızın sayesinde malzemeler toplanıyor, hedefim bin paket hazırlayıp öğrencilere dağıtmak şuan 200 hediye paketimiz hazır kırsal mahallelerimizdeki okullarımızda tespit edilen öğrencilerimiz ile engelli ailelerimizin öğrencilerine ulaştırmaktır. Şuanda projemize ülkemizin dört bir yanından destek görüyor. Hakkari, Rize, Kayseri, İstanbul gibi şehirlerde görev yapan öğretmen, doktor, mühendis, hayırseverlerimiz ve Özellikle Kadın Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın desteğiyle hediyelerimiz toplanıyor, bugüne kadar hayal ettiğim projenin başlamasından dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında hazırlanan hediye paketleri kırsal mahallelerde öğretmenlerin yardımıyla tespit edilen okullarda dağıtımı yapılacak.

Son dakika haberi... Kadın girişimciden, 'çocuklar gülsün' projesi
Son dakika haberi... Kadın girişimciden, 'çocuklar gülsün' projesi
Son dakika haberi... Kadın girişimciden, 'çocuklar gülsün' projesi
Son dakika haberi... Kadın girişimciden, 'çocuklar gülsün' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

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