Son dakika haberi | Kadın astsubaylardan kadınlara jest
08.03.2021 14:46 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:51
Son dakika haberine göre Hatay Valiliği İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar kadınlara çiçek verdi.
Hatay Valiliği İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar kadınlara çiçek verdi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Antakya ilçesindeki bir alışveriş merkezinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen 5 kadın astsubay, kadınlara karanfil, broşür ve magnet dağıttı.
Dağıtımın ardından vatandaşlarla fotoğraf çektiren 5 kadın astsubay, birlik ve beraberlik çağrısı verdi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı