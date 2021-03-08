Son dakika haberi | Kadın astsubaylardan kadınlara jest
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Son dakika haberi | Kadın astsubaylardan kadınlara jest

08.03.2021 14:46 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:51
Son dakika haberi | Kadın astsubaylardan kadınlara jest

Son dakika haberine göre Hatay Valiliği İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar kadınlara çiçek verdi.

Hatay Valiliği İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar kadınlara çiçek verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Antakya ilçesindeki bir alışveriş merkezinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen 5 kadın astsubay, kadınlara karanfil, broşür ve magnet dağıttı.

Dağıtımın ardından vatandaşlarla fotoğraf çektiren 5 kadın astsubay, birlik ve beraberlik çağrısı verdi. - HATAY

Son dakika haberi | Kadın astsubaylardan kadınlara jest

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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