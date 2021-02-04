(YENİDEN)KADIKÖY'DEKİ EYLEMLERDE POLİS ARAÇLARINA TAŞ ATAN 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki olaylara destek vermek için Kadıköy 'deki eylemler sırasında polis araçlarına taş attıkları belirlenen 8 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişinde 01Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan yasa dışı gösterilerde güvenlik güçlerine mukavemet eden bazı şahısların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla 02 Şubat 2021 Salı günü Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanan ve yasa dışı eylem yapan şahıslardan; Emniyet mensuplarının kullandığı araçları taşlayan, güvenlik güçlerine görev yapılmasını engellemek için saldırılarda bulunan, çöp konteynırlarını devirip yakan ve çevreye zarar veren (8) şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bugün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen çalışmalarda;

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda (Y.A.K.), (N.E.), (M.C.D.), (Ö.Ş.), (A.K.) isimli (5) şüpheli şahıs yakalanmıştır. (3) şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı