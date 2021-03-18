Son dakika haberi... Kadıköy'de trafik kazası
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Son dakika haberi... Kadıköy'de trafik kazası

18.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:45
Son dakika haberi... Kadıköy'de trafik kazası

Son dakika haberi... Kadıköy Bağdat Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi.

Meral A. idaresindeki 34 PIM 26 plakalı araç, Bağdat Caddesi 126 önünden sokağa girerken duvara çarparak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracında içinde sıkışan Meral A'nın vatandaşlar tarafından çıkarıldığı öğrenildi.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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