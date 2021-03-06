Son dakika haberi! Kadıköy'de psikoloğu silahla yaralayan şahıs yakalandı
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Son dakika haberi! Kadıköy'de psikoloğu silahla yaralayan şahıs yakalandı

06.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:53
Son dakika haberi! Kadıköy'de psikoloğu silahla yaralayan şahıs yakalandı

Son dakika haberi: Kadıköy'de psikolog Orhan Taruku evinin önünde lüks otomobilin içerisinde silahla yaralayan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Kadıköy'de psikolog Orhan Taruku evinin önünde lüks otomobilin içerisinde silahla yaralayan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgulama işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Kadıköy Kozyatağı'nda bulunan bir sitenin önünde gece saat 04.00 sıralarında yaşanmıştı. Orhan Taruk isimli psikolog, iddiaya göre eşinin akrabası olduğu öğrenilen ve bir sürede kendisinden tedavi alan Ş.A ve Ş.A'nın bir arkadaşı ile yaşadığı sitenin önünde bir süre konuştu. Psikolog Taruk daha sonra şahısların lüks otomobiline bindi. Otomobil yaklaşık 30 metre ilerledikten sonra 4,5 el silah sesi duyuldu. Ş.A.'nın silahından çıkan kurşunlarla bacağından yaralanan Taruk sitenin kapısından içeri girerek güvenlikten polisi aramasını istemişti. Yaralanan Taruk evine kaçarken saldırgan şahıslar da sitenin önüne gelerek bir süre hakaret ve tehditlerde bulunmuş, ardından oradan uzaklaşmıştı. Taruk, olay yerine sevk edilen ambulans ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Ş.A. ile diğer saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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