Kazaya karışan şahısların yol ortasında kavgası kamerada
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Kazaya karışan şahısların yol ortasında kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - Haberler | 3. Sayfa

Kazaya karışan şahısların yol ortasında kavgası kamerada Kadıköy'de yol üzerinde seyir halinde olan lüks otomobil sürücüsü ile taksici çarpıştı.

Kazaya karışan şahısların yol ortasında kavgası kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de yol üzerinde seyir halinde olan lüks otomobil sürücüsü ile taksici çarpıştı. Taraflar birbirlerine girince hem polis, hem de vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre Audi marka otomobil sürücüsü yolda ilerleyen taksicinin aracına çarptı. Taraflar arasında yol ortasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar ile trafik polisleri de birbirlerine giren kişileri ayırmaya çalıştı. Taksicinin aracına çarpan şahıs daha sonra otomobiline binerek oranda uzaklaştı. Kavga anları ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kazaya karışan şahısların yol ortasında kavgası kamerada
Kazaya karışan şahısların yol ortasında kavgası kamerada
Kazaya karışan şahısların yol ortasında kavgası kamerada
Kazaya karışan şahısların yol ortasında kavgası kamerada
Kazaya karışan şahısların yol ortasında kavgası kamerada
Kazaya karışan şahısların yol ortasında kavgası kamerada
Kazaya karışan şahısların yol ortasında kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 10:30:11. #1.14#
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