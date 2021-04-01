Son dakika haberi... Kadıköy'de izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahale etti
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Son dakika haberi... Kadıköy'de izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahale etti

Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kadıköy'de izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahale etti

Son dakika haberleri: Kadıköy'de izinsiz gösteri düzenlemek isteyen grup, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıldı.

Kadıköy'de izinsiz gösteri düzenlemek isteyen grup, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıldı.

Caferağa Spor Kompleksinin önünde toplanan bir grup, çeşitli sloganlar attıktan sonra yürümek istedi.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis, Kadıköy Kaymakamlığının Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklaması kararını hatırlatarak, gruptakilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Yapılan uyarıları dinlemeyen gruptakilere, polis ekipleri müdahale etti. Müdahalenin ardından göstericilerin bazıları gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik tedbirleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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