Son dakika haberleri! KADIKÖY'DE HASTANEDE ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI; AĞABEYİ KONUŞTU
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Son dakika haberleri! KADIKÖY'DE HASTANEDE ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI; AĞABEYİ KONUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kadıköy'de eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Yudum Mert'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Kadıköy'de eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Yudum Mert'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Yudum Mert'in ağabeyi Yusuf Demir, Bir önceki akşam, kendi ellerimle beslediğim çocuğumu, birisi kesip gidiyor ve buna kimse dur diyemiyor dedi.

Kadıköy Göztepe'de özel bir hastanede, dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Güntay Mert ile eşi Yudum Mert arasında tartışma çıkmış, daha sonra Güntay Mert, yanında bulunan bıçakla eşi Yudum Mert'i çocuklarının gözü önünde yaralayarak, kaçmıştı. Tedavi altına alınan Yudum Mert, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yudum Mert'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İşlemleri biten Yudum Mert'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, defnedilmek üzere memleketi Ardahan'ın Göle ilçesine götürüldü.

'HASTANENİN ORTASINDA, ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLIYOR'

Cenazeyi almaya gelen Yudum Mert'in ağabeyi Yusuf Demir, Adam taksiye binip gidiyor, kimse müdahale etmiyor. Öncesinde, ufak bir tartışma yaşanıyor. Hastaneye geliyor, görüştükten sonra bıçağı vurup, çekip gidiyor. Hastanenin güvenliği, personeli var. Her şeyi olmasına rağmen çekip gidiyor. Kimse müdahale etmemiş. Hastanenin ortasında, çocuklarının gözü önünde bıçaklıyor. Bu kadar acı bir durum. Yeter artık, önlenemiyor. Önlenebilmesi için gereken tedbirlerin alınması lazım. Şimdi o çocuklar ne olacak Nasıl büyüyecek 12 yıllık bir evliliği var. 10 ve 7 yaşlarında çocukları var. Babası çocuklarını alıp gidiyor, orada tartışıyorlar. Bir önceki akşam, kendi ellerimle beslediğim çocuğumu, birisi kesip gidiyor ve buna kimse dur diyemiyor. Bugün konuşuluyor, yarın unutuluyor dedi.

Son dakika haberleri! KADIKÖY'DE HASTANEDE ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI; AĞABEYİ KONUŞTU
Son dakika haberleri! KADIKÖY'DE HASTANEDE ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI; AĞABEYİ KONUŞTU
Son dakika haberleri! KADIKÖY'DE HASTANEDE ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI; AĞABEYİ KONUŞTU
Son dakika haberleri! KADIKÖY'DE HASTANEDE ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI; AĞABEYİ KONUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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