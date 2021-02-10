Son dakika haberi | Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösterilerde polis aracına zarar veren kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Kadıköy'de, Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösteriler sırasında polis araçlarına tekme atarak zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Kadıköy'de, Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösteriler sırasında polis araçlarına tekme atarak zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla 2 Şubat'ta Kadıköy'de gerçekleştirilen yasa dışı gösteriler sırasında gözaltına alınan üniversite öğrencisi şüpheli H.K.H. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan şüpheli H.K.H, ifadesinin alınmasının ardından "kamu malına zarar verme", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu yapılan şüpheli H.K.H, suçsuz oluğunu savunarak, olay günü polis araçlarına zarar veren kişinin kendisi olmadığını iddia etti.

Sulh Ceza Hakimliği, emniyet ekiplerine ait araçları tekmelemek suretiyle zarar verdiğine ilişkin dosya içerisinde video ve fotoğraf görüntüleri bulunduğunu gerekçesiyle şüpheli H.K.H'nın "kamu malına zarar verme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Şüpheli H.K.H, HDP'nin çağrısıyla 4 Şubat'ta Kadıköy'de gerçekleştirilen izinsiz gösteri nedeniyle gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından götürüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüpheli H.K.K, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla 2 Şubat'ta Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı eyleme katılarak polis aracına zarar verdiğinin ortaya çıkması üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz