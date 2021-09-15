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Son dakika haberi: Kadıköy'de camide yangın çıkaran şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kadıköy'de camide yangın çıkaran şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika gündem haberi... KADIKÖY'deki Faik Paşa Camii içerisinde bayanların namaz kıldığı bölümde yangın çıkması üzerine yapılan incelemede bir kadının yangın çıkardığı ve olayla ilgili şüpheli kadın hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Kasten yangın çıkarma" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

KADIKÖY'deki Faik Paşa Camii içerisinde bayanların namaz kıldığı bölümde yangın çıkması üzerine yapılan incelemede bir kadının yangın çıkardığı ve olayla ilgili şüpheli kadın hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Kasten yangın çıkarma" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Şüphelinin henüz tespit edilmediği öğrenilirken aranmasına devam ettiği bilgisi edinildi.


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