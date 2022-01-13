Son dakika haberi: Kadıköy'de apartmanda çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de apartmanda çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL Kadıköy'de, 11 katlı binanın birinci katındaki evde yangın çıktı. Yangında 5 kişi dumandan etkilenirken, içeride mahsur kalan 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yangının, prize takılı halde bulunan masaj koltuğundan çıktığı değerlendiriliyor.

Kadıköy'de Feneryolu Mahallesi Kumbaracılar Sokakta bulunan 11 katlı apartmanın 1. katındaki dairede 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle 5 kişi yoğun dumandan etkilendi. Yangının olduğu evde mahsur kalan 68 yaşındaki Oya Çomçom ise hayatını kaybetti. Binada bulunan ve dumandan etkilenen apartman sakinleri de itfaiyenin çalışması ile binadan çıkarıldı. Yangında dumandan etkilenenlere oksijen maskesi ile müdahale edildi. Kimi vatandaşlar ise yangın nedeniyle evcil hayvanlarını da alarak apartmandan dışarı çıktı. Öte yandan yangının prize takılı halde bulunan masaj koltuğundan çıktığı değerlendiriliyor. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından götürüldü.

Dilek Kubulay, "Dumanda etkilenen var. Yangın birinci katta çıktı. 3. katta birinin kaldığını söylediler. En az 3 4 kat etkilendi. Allah'tan yangın merdiveni ve alarm var. Alarm ötünce 11. Kattan sesini duyduk" dedi.

Kerem Yortumluk, "Ben karşı binada oturuyorum. Dumanlar çıkınca annem seslendi camdan çıktım. Sonra bayağı dumanlar yükseldi. Apartmanın zillerine bastık ki insanlar dışarı çıksın. Müdahalede bulunamadık. Kötü bir yangındı. 4 5 kişi çıkardık içeriden" diye konuştu.

Apartman görevlisi Hüseyin Üşenmez, "Yangını görünce koşarak geldik. Hortumu açtık, müdahale ettiysek de elimizden geleni yaptık. Üst katlarda bütün zillere bastık. Milleti uyardık. Bu telaşla bu kadar yapabildik" dedi.