Son dakika haberi... KADES'ten yardım isteyen kadın polisi alarma geçirdi
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Son dakika haberi... KADES'ten yardım isteyen kadın polisi alarma geçirdi

Son dakika haberi... KADES'ten yardım isteyen kadın polisi alarma geçirdi
Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kepez ilçesinde, Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım çağrısında bulunan kadın, polisi harekete geçirdi.

Kepez ilçesinde, Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım çağrısında bulunan kadın, polisi harekete geçirdi.

Sütçüler Mahallesi'nde oturan A.Ö, cep telefonuna yüklediği, İçişleri Bakanlığınca kadınların tehlikeli durumlarda yardım çağrısında bulunabilmeleri için kullanıma sunulan KADES uygulaması butonuna basarak polisten acil yardım istedi.

Çağrının Antalya Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine ulaşması üzerine kadının yaşadığı adrese polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede eve ulaşan ekipler, A.Ö'nün kesici aletle kendisine zarar veren eşi M.Ö'yü ikna etmeye çalıştı.

İkna edilen M.Ö. polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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