Son dakika haberi! KADES ihbarlarına motosikletli kadın jandarmalar gidecek

BURSA (DHA) - JANDARMA Genel Komutanlığı'nın motosikletli personeli, Bursa'da açılan Jandarma Trafik Okulu'nda yetiştiriliyor. Okulda görev yapan tek kadın motosiklet eğitmeni olan Astsubay Üstçavuş Gül Torca (31), kırsaldaki kadınların Kades ihbarlarına, zamanında ve sağlıklı müdahale için motosiklet kullanan kadın astsubaylar yetiştirdiklerini söyledi.

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı asayiş ve trafikte görevli motosikletli jandarma timleri, 2019'da Bursa'da açılan Trafik Okulu'nda eğitiliyor. 81 ilde görev yapacak motosikletli jandarma personeli, burada gördükleri teorik ve pratik eğitimlerin ardından görev yerlerine dönüyor. Bu yıl yaklaşık 1000 kişilik personel yetiştirilen okulda Astsubay Üstçavuş Gül Torca, tek kadın eğitmen olarak görev yapıyor. Son yıllarda, şiddetle mücadelede kadın jandarma personeline ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Astsubay Üstçavuş Gül Torca, "Bu anlamda daha hızlı bir müdahale için motosikletli kadın personelin yetiştirilmesine özen gösteriyoruz" dedi.

Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanı Albay Ercan Yiğit de motosikletlilerin, jandarma teşkilatı için önemine değinerek, en iyisi için çalıştıklarını söyledi. Şu anda 7 farklı alanda verdikleri kurs sayısını, ileriki dönemde artıracaklarını belirten Albay Yiğit, "Biz genel olarak Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev alan trafik ve motosikletli ekiplerine, güvenli ileri sürüş eğitimleri veriyoruz. Bununla beraber teknik ve diğer kurslarımız da mevcut. Okulumuzda 2021 yılı içerisinde 7 ayrı kurs açtık. Binden fazla arkadaşımızı yetiştirdik. 2022 yılı hedeflerimizde de kurs sayımızı 11'e, yetiştireceğimiz personel sayımızı da 2 binin üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Biz Jandarma Genel Komutanlığı olarak yurt sathının yüzde 90'ında görev yapıyoruz. Görev yaptığımız yerler kırsal olduğu için de motosikletli ekiplere ihtiyacımız var. Dolayısıyla olaylara süratle müdahale edebilmeleri için onları ileri düzeyde eğitiyoruz" diye konuştu.