Son dakika haberi! KADES ihbarıyla eşinin usturalı saldırısından kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! KADES ihbarıyla eşinin usturalı saldırısından kurtuldu

02.01.2021 11:06 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:11
Son dakika haberi! KADES ihbarıyla eşinin usturalı saldırısından kurtuldu

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da boşanma aşamasındaki eşi Ç.E.'nin evine giden M.E., kadının cep telefonuna yüklediği Kadın Destek Uygulaması (KADES) acil yardım butonundan yardım talebi üzerine gelen polis ekiplerince, usturayla saldırmak istediği sırada yakalanıp, gözaltına alındı.

BURSA'da boşanma aşamasındaki eşi Ç.E.'nin evine giden M.E., kadının cep telefonuna yüklediği Kadın Destek Uygulaması (KADES) acil yardım butonundan yardım talebi üzerine gelen polis ekiplerince, usturayla saldırmak istediği sırada yakalanıp, gözaltına alındı. M.E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, perşembe günü öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.E., ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Ç.E.'nin evine gitti. M.E. hakaret ve tehditlerde bulununca, Ç.E., cep telefonuna yüklediği KADES acil yardım butonuna basarak polisten yardım istedi. Çağrı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Adrese giden Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, elindeki usturayla eşine zarar vermek isteyen M.E.'yi gözaltına aldı.M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Ezgi Mola Serdar Ortaç Cengiz Kurtoğlu
Spor Ryan Babel Metin Oktay Samet Aybaba Mesut Bakkal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Bursa Yılbaşı Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! KADES ihbarıyla eşinin usturalı saldırısından kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 11:23:12. #1.14#
title