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Son dakika haberi | Kaçarken kayalıklardan düşen terörist yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Kaçarken kayalıklardan düşen terörist yakalandı

Son dakika haberler... Diyarbakır'da, polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu ve bir polis memurunun yaralandığı terör saldırısına ilişkin aranan teröristlerden biri daha yakalandı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da, polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu ve bir polis memurunun yaralandığı terör saldırısına ilişkin aranan teröristlerden biri daha yakalandı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde polis memuru Nazım Tuncer'in şehit eden 2 teröristten birinin geçtiğimiz yıllarda cesedi bulunmuştu. Kaçan faillerden Demhat Cilo kod adlı Velat O. isimli terörist 6 Eylül tarihinde terör istihbarat birimlerinin titiz çalışmaları sonucu operasyon anında kaçtığı sırada kayalıklardan düşerek sağ yakalandı. Örgüt mensubuna ait silah ve el bombaları yapılan arazi aramalarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıklayan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, teröristin 13 Eylülde tutuklanarak cezaevine gönderildiğini ve şehit Tuncer'in kanının yerde kalmadığını söyledi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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