Son dakika haberi | Kaçakçılık operasyonunda cinsel içerikli çikolata ve kahve ele geçirildi
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Son dakika haberi | Kaçakçılık operasyonunda cinsel içerikli çikolata ve kahve ele geçirildi

Son dakika haberi | Kaçakçılık operasyonunda cinsel içerikli çikolata ve kahve ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre İskenderun'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda cinsel içerikli çikolata şeker ve kahve ele geçirildi.

İskenderun'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda cinsel içerikli çikolata şeker ve kahve ele geçirildi.

İskenderun ilçe emniyet müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda 3 ayrı iş yerinde 186 bin 200 adet makaron 243 kilo kaçak tütün ele geçirdi. Ekipler tarafından şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada ise 272 adet cinsel içerikli kapsül, 236 adet cinsel içerikli şeker, 162 adet cinsel içerikli çikolata, 12 adet cinsel içerikli kahve, 252 adet cinsel içerikli içecek ele geçirildi.

Ayrıca Dumlupınar Mahallesi'nde bir iş yerine yapılan baskında ise E.C. isimli şahıstan 1 adet toplu tabanca, 6 adet fişek ve Ö.D ve H.D isimli şahıslardan da 5 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. - HATAY

Son dakika haberi | Kaçakçılık operasyonunda cinsel içerikli çikolata ve kahve ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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