Kaçakçılık operasyonunda 106 bin makaron ele geçirildi
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Kaçakçılık operasyonunda 106 bin makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaçakçılık operasyonunda 106 bin makaron ele geçirildi 65 kilogram nargile tütünü, 2 bin 600 litre akaryakıt, bin 90 litre sahte içki de ele geçirildiği operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı Adana polisi, gerçekleştirdiği operasyonda gümrük kaçağı 106 bin 500 makaron, 65 kilogram nargile tütünü,...

Kaçakçılık operasyonunda 106 bin makaron ele geçirildi

65 kilogram nargile tütünü, 2 bin 600 litre akaryakıt, bin 90 litre sahte içki de ele geçirildiği operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı

ADANA - Adana polisi, gerçekleştirdiği operasyonda gümrük kaçağı 106 bin 500 makaron, 65 kilogram nargile tütünü, 2 bin 600 litre akaryakıt, bin 90 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçunu önlemek için çalışma başlattı. Polis, bu kapsamda kent genelinde eş zamanlı olarak bir çok adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada gümrük kaçağı 106 bin 500 makaron, 65 kilogram nargile tütünü, 2 bin 600 litre akaryakıt, bin 90 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık operasyonunda 106 bin makaron ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 106 bin makaron ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 106 bin makaron ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 106 bin makaron ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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