Son dakika haberleri! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 10 zanlı yakalandı.

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 10 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledikleri adreslerde arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 4 bin 200 litre akaryakıt, 3 bin 380 paket sigara, 4 bin 350 puro, 1240 elektronik sigara kartuşu ve 300 paket pipo tütünü ile 60 şişe içki bulundu.

Operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 25 litre etil alkol ile 2 bin boş şişe de ele geçirildi.

Polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Son dakika haberleri! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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