Son dakika haberi... Kaçakçılık operasyonları Son dakika haberleri... Adana'da düzenlenen 3 operasyonda çok sayıda boş makaron, gümrük kaçağı sigara ile kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen 3 operasyonda çok sayıda boş makaron, gümrük kaçağı sigara ile kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere 3 operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yakalanan 3 zanlının ev ve iş yerleri ile sebze yüklü kamyonette gümrük kaçağı 90 bin makaron, 619 paket sigara, 5 litre içki ile bir ruhsatsız tabanca ve 32 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA