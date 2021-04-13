Son dakika haberi... Kaçakçılara operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kaçakçılara operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Kaçakçılara operasyon

Son dakika haberi... Gaziantep'te kaçakçılara yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçakçılara yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler yürüttüğü çalışmalar kapsamına Şahinbey ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Şehitkamil ilçesinde bulunan bir araçta da arama yapan ekipler, toplamda 2 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara, 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haberi... Kaçakçılara operasyon
Son dakika haberi... Kaçakçılara operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Demet Akalın Acun Ilıcalı Canan Ergüder
Spor Diego Arda Turan Mesut Özil Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kaçakçılara operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:12:16. #1.16#
title