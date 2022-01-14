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Son dakika haberi... Kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken çok miktarda kaçak içki ele geçirildi.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken çok miktarda kaçak içki ele geçirildi.

Muğla genelinde kaçak içki ve sigaraya yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri Datça'da bir eve baskın düzenledi. Datça'nın Emecik Mahallesi'ndeki bir evde M.Ö. ve M.S. isimli 2 şahsın kaçak içki üretip sattığını tespit eden, Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenledi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çok sayıda kaçak şarap, rakı, viski, votka ve yapımlarında kullanılan aparatlar ile sigara makaronları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Son dakika haberi... Kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

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