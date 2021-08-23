Son dakika haberi... Kabil'de korkutan yangın

Son dakika haber: Afganistan'ın başkenti Kabil'de yangın çıkarken, binaların arasından alevler ve dumanların yükseldiği görüldü.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yangın çıkarken, binaların arasından alevler ve dumanların yükseldiği görüldü.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Dehmazang bölgesinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde binaların arasından alevler ve dumanların yükseldiği görüldü. Sosyal medyada, yangının hayvanat bahçesi yakınlarında inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıktığı öne sürülse de bu bilgi doğrulanmadı. Rus medyasına yansıyan haberlerde, resmi olmayan bilgilere göre şu ana kadar yangına hiçbir itfaiyecinin müdahale etmediği aktarıldı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı