Son dakika haberi | Kabil'de bombalı saldırıda iki kişi öldü
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Son dakika haberi | Kabil'de bombalı saldırıda iki kişi öldü

16.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:07
Son dakika haberi | Kabil'de bombalı saldırıda iki kişi öldü

Son dakika habere göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı, polis aracına yerleştirilen bombanın Kabil Üniversitesi Caddesi'nde patlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, saldırıda iki polisin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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