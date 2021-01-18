Son dakika haberi! Kabil'de bombalı saldırıda bir kişi öldü
18.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:18
Son dakika gündem haberi... Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, sivil bir araca yerleştirilen bombanın, Kabil'in Çar Kale Çardehi bölgesinde patlatıldığını söyledi.
Faramarz, saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat