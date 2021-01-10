Son dakika haberi | Kabil'de bombalı saldırıda 3 kişi öldü
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Son dakika haberi | Kabil'de bombalı saldırıda 3 kişi öldü

10.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 10.01.2021 09:44
Son dakika haberi | Kabil'de bombalı saldırıda 3 kişi öldü

Son dakika haberi... Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kamu Koruma Başkanlığı sözcüsü Ziya Vadan'ın aracına yerleştirilen bombanın, Kabil'in Karte-i Nev bölgesinde patlatıldığını bildirdi.

Aryen, saldırıda Vadan ile 2 arkadaşının öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirtti.

Sözcü, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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