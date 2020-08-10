Son dakika haberi... Kabil'de bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Kabil Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kabil'in 9'uncu bölgesinde bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı.

En az 2 kişinin yaralandığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Başkentte, dün akşam saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA