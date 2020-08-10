Son dakika haberi... Kabil'de bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı.
10.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:15
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Kabil Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kabil'in 9'uncu bölgesinde bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı.
En az 2 kişinin yaralandığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Başkentte, dün akşam saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmişti.
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Kaynak: AA