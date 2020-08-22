Son dakika haberi! Kabil'de 3 ayrı bombalı saldırı: 1 ölü
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Son dakika haberi! Kabil'de 3 ayrı bombalı saldırı: 1 ölü

Bir son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberi! Kabil'de 3 ayrı bombalı saldırı: 1 ölü
22.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:45

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Firdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Çilston, Hangara ve Kampani bölgelerinde 3 ayrı bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

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Kaynak: AA

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