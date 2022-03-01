Son dakika haberi! Judocu Fidan Ögel, Avrupa'da bronz madalya kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Judocu Fidan Ögel, Avrupa'da bronz madalya kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Judocu Fidan Ögel, Avrupa'da bronz madalya kazandı

Son dakika gelişmesine göre Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımının başarılı sporcusu Fidan Ögel, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Açık Kupası müsabakalarında Avrupa Kupası 3'üncüsü oldu.

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımının başarılı sporcusu Fidan Ögel, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Açık Kupası müsabakalarında Avrupa Kupası 3'üncüsü oldu.

Dünya Judo Federasyonu'nun (IJF) 2022 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Avrupa Açık Kupası Müsabakaları Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirildi. Müsabakalara 32 ülkeden 410 sporcu katılım gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımının başarılı sporcusu Fidan Ögel, 70 kiloda Polonyalı Kata Sobierajska'yı ipponla yenerek sıkletinin üçüncüsü olarak kürsüde yer aldı. Milli Takımımızla bronz madalya kazanan Fidan Ögel, tüm kamuoyunu gururlandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, sporcumuz Fidan Ögel'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Son dakika haberi! Judocu Fidan Ögel, Avrupa'da bronz madalya kazandı

Son dakika haberi! Judocu Fidan Ögel, Avrupa'da bronz madalya kazandı

Son dakika haberi! Judocu Fidan Ögel, Avrupa'da bronz madalya kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Büyükşehir Belediyespor, Varşova, Manisa, Judo, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title