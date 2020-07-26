Son dakika haberi... Jeneratör ile balık avlayan 2 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Jeneratör ile balık avlayan 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi... Hatay'ın Samandağ ilçesinde jeneratörle suya elektrik vererek balık avlayan 2 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberi... Jeneratör ile balık avlayan 2 kişi hayatını kaybetti
26.07.2020 09:19 | Son Güncelleme: 26.07.2020 09:30

Hatay'ın Samandağ ilçesinde jeneratörle suya elektrik vererek balık avlayan 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karaçay Nehri'nde jeneratör ile balık tutmaya çalışırken suya temas eden iki kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, Ali Yıldız (48) ile Cabir Çatal'ın (44) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldız ve Çatal'ın cansız bedenleri, otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. - HATAY

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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