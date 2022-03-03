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Son dakika haberi: JASAT'tan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: JASAT'tan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma dönemine ait çok sayıda sikke ve yüzük gibi tarihi eserler ele geçirdi.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma dönemine ait çok sayıda sikke ve yüzük gibi tarihi eserler ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) Viranşehir ilçesindeki bir adrese, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. R.D. isimli şahsın evine düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait çeşitli sikke ve yüzük gibi tarihi eserler ile bir tabanca ve mühimmat ele geçirildi. JASAT timleri şahsı gözaltına alarak, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Viranşehir, Şanlıurfa, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Haberler

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