Son dakika haberi | Japonya, Somali'deki askeri misyonunun görev süresini uzattı
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Son dakika haberi | Japonya, Somali'deki askeri misyonunun görev süresini uzattı

10.11.2020 13:14 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:14
Son dakika haberi | Japonya, Somali'deki askeri misyonunun görev süresini uzattı

Son dakika haber: Japonya'da hükümet, Öz Savunma Kuvvetleri'nin Somali açıklarında yürüttüğü korsanlıkla mücadele görevini 1 yıl daha uzatmaya karar verdi.

Japonya'da hükümet, Öz Savunma Kuvvetleri'nin Somali açıklarında yürüttüğü korsanlıkla mücadele görevini 1 yıl daha uzatmaya karar verdi.

2009 yılından beri korsanlıkla mücadele kapsamında bölgedeki ticari gemileri korumak amacıyla Somali'ye Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait savaş gemisi ve devriye uçağı gönderen Japonya'dan, söz konusu askeri misyonun görev süresinin dolmasına günler kala kritik adım geldi. Hükümet,19 Kasım'da sona ermesi beklenen görevin süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Covid-19 pandemisinin olası etkilerine karşı görev için hazırlanan personel sayısının da artırılması kararlaştırıldı. Ayrıca hükümet, SDF'nin Mısır'daki Sina Yarımadası'da görev yapan çok uluslu barış gücüne sağladığı personel desteğinin süresini de 1 yıl uzattı. Söz konusu misyonun süresi ise bu ayın bitiminde sona eriyordu. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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