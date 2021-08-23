Son dakika haberi... Japonya'nın güneyinde denizaltı yanardağının patlamasıyla yeni bir ada ortaya çıktı
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Son dakika haberi... Japonya'nın güneyinde denizaltı yanardağının patlamasıyla yeni bir ada ortaya çıktı

Son dakika haberi... Japonya'nın güneyinde denizaltı yanardağının patlamasıyla yeni bir ada ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Japonya'da denizaltı yanardağının patlaması sonucu İwoto Adaları yakınında 1 kilometre çapında yeni bir ada belirdi.

Japonya'da denizaltı yanardağının patlaması sonucu İwoto Adaları yakınında 1 kilometre çapında yeni bir ada belirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), geçen hafta Pasifik Okyanusu'ndaki İwoto Adaları'nın 50 kilometre güneyindeki denizaltı yanardağının patladığını açıkladı.

Kyodo ajansının Ulusal Sahil Güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, patlama sonrası hafta içinde İwoto bölgesi yakınlarında 1 kilometre çapında ve C harfi şeklinde yeni bir ada ortaya çıktı.

Volkanik hareketliliğin süreceğinin bildirildiği bölgede, duman ve kül bulutunun görülebileceği uyarısında bulunuldu.

Volkanik yapısı ile bilinen İwoto bölgesi, başkent Tokyo'nun 1200 kilometre güneyinde yer alıyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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