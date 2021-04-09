Son dakika haberi... Japonya ile ABD, küresel çip tedarikindeki sıkıntının çözümünde iş birliği hedefliyor

Bir son dakika haberine göre Japonya ile ABD, küresel otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen yarı iletken olarak adlandırılan çiplerin tedarik zincirinde yaşanan problemin çözülmesine yönelik yakın iş birliği yapılmasında anlaştı.